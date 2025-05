Ακτιβιστές έβαψαν κόκκινο το νερό σε συντριβάνι στο Παρίσι – «Να σταματήσει το λουτρό αίματος στη Γάζα» - BINTEO - Real.gr

Αυτή την πρωτοβουλία οργάνωσαν οι Greenpeace France, Oxfam France, Amnesty International France, Médecins du Monde και Eko.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις προχώρησαν σήμερα μια συμβολική ενέργεια στο Παρίσι, όπου «έβαψαν» με κόκκινο χρώμα το νερό ενός σιντριβανιού για να στείλουν το μήνυμα «Σταματήστε το λουτρό αίματος» στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό την πολιορκία του Ισραήλ, και να καταγγείλουν τη «βραδύτητα της Γαλλίας» να δράσει.

«Σταματήστε το λουτρό αίματος», ο πρωθυπουργός «Μακρόν πρέπει εντέλει να δράσει»: ακτιβιστές έδωσαν ραντεβού σήμερα το πρωί στο Fontaine des Innocents (σιντριβάνι των Αθώων), στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου έριξαν πολλά λίτρα κόκκινης χρωστικής τροφίμων στα σκαλιά του μνημείου και κράτησαν πλακάτ με τα οποία καλούσαν τις αρχές να αναλάβουν δράση μπροστά στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα.

Αυτή η πρωτοβουλία, που οργάνωσαν οι Greenpeace France, Oxfam France, Amnesty International France, Médecins du Monde και Eko, στόχευε να «καταγγελθεί η βραδύτητα της ανάληψης δράσης εκ μέρους της Γαλλίας μπροστά στην απόλυτα επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πληθυσμός της Γάζας», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

Activists in #Paris dyed a fountain RED to symbolise what they called THE BLOODBATH taking place in #Gaza.

The protesters said a lack of political will to confront #Israel‘s actions in #Gaza was increasingly being seen as a FORM OF COMPLICITY with #Genocide.

Thank you #Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/IQx28B4xqM

— Alpha100 (@100_alpha) May 28, 2025