Ακυρώθηκε δημοπρασία με αντικείμενα του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία - Real.gr

Ένας γερμανικός οίκος δημοπρασιών ακύρωσε την τελευταία στιγμή την πώληση αντικειμένων του Ολοκαυτώματος εν μέσω κατακραυγής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας δήλωσε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου ότι μια «προσβλητική» δημοπρασία αντικειμένων του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία ακυρώθηκε, μεταφέροντας την πληροφορία από τον Γερμανό ομόλογό του.

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι (Radosław Sikorski) σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (Johann Wadephul) «συμφώνησαν ότι ένα τέτοιο σκάνδαλο πρέπει να αποτραπεί». Σύμφωνα με τον Guardian, o Πολωνός διπλωμάτης ευχαρίστησε τον Γερμανό ομόλογό του για την ενημέρωση σχετικά με την ακύρωση της δημοπρασίας.

Μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος είχε νωρίτερα καλέσει τον οίκο δημοπρασιών Felzmann να ακυρώσει την πώληση εκατοντάδων αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων επιστολών που είχαν γράψει κρατούμενοι γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα, δελτία καταγραφής της Γκεστάπο και άλλα έγγραφα τα οποία ταυτοποιούν πολλά άτομα με το όνομά τους.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, η συλλογή περιελάμβανε περισσότερα από 600 αντικείμενα και επρόκειτο να δημοπρατηθεί στη δυτική πόλη Νόις, κοντά στο Ντίσελντορφ. Η δημοπρασία είχε τον τίτλο «Το Σύστημα του Τρόμου».

«Για τα θύματα της ναζιστικής δίωξης και τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, αυτή η δημοπρασία είναι μια κυνική και αισχρή ενέργεια που τους αφήνει εξοργισμένους και άφωνους», ανέφερε σε δήλωσή του, ο Christoph Heubner, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Άουσβιτς (IAC) με έδρα το Βερολίνο.

«Η ιστορία τους και τα δεινά όλων όσων διώχθηκαν και δολοφονήθηκαν από τους Ναζί γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης για εμπορικό κέρδος», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι τέτοια έγγραφα «ανήκουν στις οικογένειες των θυμάτων».

«Πρέπει να εκτίθενται σε μουσεία ή σε εκθέσεις μνήμης και να μην υποβαθμίζονται σε απλά εμπορεύματα. Καλούμε τους υπεύθυνους του οίκου δημοπρασιών Felzmann να δείξουν στοιχειώδη αξιοπρέπεια και να ακυρώσουν τη δημοπρασία», κατέληξε.