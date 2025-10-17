Quantcast
Al Pacino: Η συγκινητική δήλωση για τον θάνατο της Diane Keaton - Real.gr
real player

Al Pacino: Η συγκινητική δήλωση για τον θάνατο της Diane Keaton

13:33, 17/10/2025
Al Pacino: Η συγκινητική δήλωση για τον θάνατο της Diane Keaton

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/ROBERTO TEDESCHI

«Η Diane ήταν η σύντροφός μου, η φίλη μου, ένα άτομο που μου έφερε ευτυχία», έγραψε ο Al Pacino.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved