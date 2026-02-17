Αλ Πατσίνο για τον Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε» - Real.gr

Quantcast
Αλ Πατσίνο για τον Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε»
Αλ Πατσίνο για τον Ρόμπερτ Ντιβάλ: «Θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε»

05:00, 17/02/2026
Ο Αλ Πατσίνο αποτίει φόρο τιμής στον συμπρωταγωνιστή του στον «Νονό», Ρόμπερτ Ντιβάλ.

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, που απεβίωσε προχθές Κυριακή σε ηλικία 95 ετών, ήταν «γεννημένος ηθοποιός» και «θα λείψει» στον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός», ανέφερε ο τελευταίος σε ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, χθες Δευτέρα.

«Ήταν τιμή το ότι συνεργάστηκα με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ. Ήταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε (…) θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε ο Αλ Πατσίνο.

