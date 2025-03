Αλ Σάρα για τις αιματηρές συγκρούσεις στη Συρία: «Αναμενόμενες οι δυσκολίες» - Πάνω από 1.000 οι νεκροί - Real.gr

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα δήλωσε ότι οι τρέχουσες εξελίξεις είναι εντός «των αναμενόμενων προκλήσεων» μετέδωσαν σήμερα αραβικά ΜΜΕ, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ δυνάμεων που συνδέονται με τις συριακές de facto αρχές και Αλαουιτών μαχητών που υποστηρίζουν τον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Σάρα κάλεσε επίσης, για εθνική ενότητα σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε από αραβικά ΜΜΕ. Μεταξύ αυτών, η σαουδαραβική τηλεόραση Arabiya TV που παρουσίασε τηλεοπτικά πλάνα από μία ομιλία του σε τζαμί.

Syrian President Ahmad al-Sharaa led morning prayers at a mosque in Mezzeh, his childhood home, and spoke about the events of the last few days in the coastal region.

Al Sharaa described the events as “expected challenges”.

“We must preserve national unity and internal peace… pic.twitter.com/aCQoDxzBk7

