Αλ Φαγέντ: Πρώην εργαζόμενες στα Harrods τον κατηγορούν για βιασμούς

Ο Φαγέντ, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, ήταν προβεβλημένη προσωπικότητα στη βρετανική ζωή επί δεκαετίες επειδή ήταν ιδιοκτήτης του Harrods, το οποίο είχε αγοράσει το 1985, καθώς και της ποδοσφαιρικής ομάδας της Fulham από το 1997 ως το 2013. Οι αρχές τού είχαν αρνηθεί πολλές φορές τη βρετανική υπηκοότητα.

Ο Φαγέντ ήταν έμπιστος φίλος της εκλιπούσης πριγκίπισσας Νταϊάνα και ο γιος του Ντόντι σκοτώθηκε μαζί της σε τροχαίο στη Παρίσι το 1997.

Πέντε γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από αυτόν, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ που έχει τίτλο «Αλ Φαγέντ: Ενα Αρπακτικό στο Harrods» και πρόκειται να προβληθεί σήμερα. Το ντοκιμαντέρ συγκέντρωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία όσο ήταν ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος ο Φαγέντ, η διεύθυνση του Harrods όχι μόνο δεν παρενέβη, αλλά συνέβαλε στη συγκάλυψη των καταγγελιών.

Στο παρελθόν ο Φαγέντ είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση και θωπείες εις βάρος πολλών γυναικών αλλά αστυνομική έρευνα το 2015 για μια καταγγελία για βιασμό δεν οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών. Το BBC πιστεύει ότι πολλές περισσότερες γυναίκες ενδέχεται να έχουν πέσει θύματά του.

