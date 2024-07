Αλαμπάμα: Επτά νεκροί από πυροβολισμούς - Ανάμεσά στα θύματα και ένα 5χρονο παιδί

Ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ δήλωσε ότι είναι προτεραιότητα των αρχών να βρουν τους ανθρώπους «που διέπραξαν αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις»

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ σε μια αναφορά για πολλούς ανθρώπους που πυροβολήθηκαν έξω από ένα νυχτερινό κέντρο, δήλωσε ο αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος του Μπέρμιγχαμ Τρούμαν Φιτζέραλντ σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μπέρμιγχαμ διαπίστωσε τον θάνατο ενός ανθρώπου σε πεζοδρόμιο κοντά στο νυχτερινό κέντρο. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν μέσα στο κλαμπ, δήλωσε ο Φιτζέραλντ.

Ένας δεύτερος άνδρας ανακηρύχθηκε νεκρός στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ, όπου τουλάχιστον εννέα ακόμη θύματα νοσηλεύονταν για τραύματα από πυροβολισμούς, είπε.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος πυροβόλησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από το δρόμο. Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου βοηθούσαν την αστυνομία του Μπέρμιγχαμ στην έρευνα.

