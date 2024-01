Alaska Airlines: 15χρονος που γλίτωσε τελευταία στιγμή έχασε το πουκάμισό του -Το «ρούφηξε» η τρύπα στο αεροπλάνο

Το κομμάτι που αποκολλήθηκε άφησε μια τεράστια τρύπα στο πλάι του αεροπλάνου, προκαλώντας ταχεία αποσυμπίεση στην καμπίνα του αεροσκάφους, δημιουργώντας σκηνές χάους και πανικού στην πτήση που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος.

Οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες γύρω από τις συνθήκες που έλαβε χώρα το ατύχημα.

Η Μπάρλετ καθόταν τρεις σειρές μπροστά από τον Τζακ όταν άκουσε ένα δυνατό θόρυβο και είδε μάσκες οξυγόνου να πέφτουν μπροστά της, καθώς η καμπίνα γέμισε με ριπές ανέμου, δήλωσε στο KGW8.

Στη συνέχεια, ο έφηβος χωρίς μπλούζα πήδηξε στην άδεια θέση δίπλα της, όπως μετέδωσε η New York Post.

«Άκουσα το χάος, δεν ήξερα τι συνέβαινε», δήλωσε στον τοπικό σταθμό. Πιάνεις τη μάσκα σου και προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Σου προκαλεί πανικό, είναι πραγματικά αγχωτικό».

«Και στη μέση όλων αυτών, κάποιος πηδάει από πάνω μου και πέφτει στο μεσαίο κάθισμα, αρπάζει τη μάσκα και τη φοράει».

Ο Τζακ είπε ότι καθόταν στο μεσαίο κάθισμα, ένα μακριά από το μέρος του αεροπλάνου που ανατινάχθηκε. Η ξαφνική αποσυμπίεση ρούφηξε το πουκάμισο από πάνω του του και βγήκε από την τεράστια τρύπα στον σκοτεινό ουρανό μαζί με το τηλέφωνο και το φορητό του υπολογιστή.

Ήταν δεμένος με τη ζώνη του και η μητέρα του που καθόταν στο διπλανό κάθισμα στο διάδρομο τον κρατούσε, σύμφωνα με το σταθμό. Η μητέρα του μεταφέρθηκε επίσης σε νέο κάθισμα, αλλά σε διαφορετική σειρά.

«Δεν ήμουν σε εκείνη τη σειρά και φοβήθηκα τόσο πολύ όταν ακούσαμε τον κρότο και κατέβηκαν οι μάσκες - ήταν τρομακτικό από μόνο του, οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τι πέρασε αυτός και η μητέρα του», δήλωσε η Μπάρλετ.

Το αεροπλάνο με προορισμό την Καλιφόρνια, στο οποίο επέβαιναν 171 επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτλαντ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. Ως εκ θαύματος, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, οι επιβάτες χειροκροτούσαν και ζητωκραύγαζαν για τους πιλότους και το πλήρωμα πτήσης που τους έφεραν πίσω στο έδαφος με ασφάλεια.

Ο Τζακ ζήτησε από την Μπάρλετ μια selfie, για να απαθανατίσει την στιγμή, προφανώς ανακουφισμένος που γλίτωσε τα χειρότερα.

«Είπε: "Ας βγάλουμε μια selfie", και ως μητέρα, δεν θεωρούσα την στιγμή, στιγμή για selfie φωτογραφίες, αλλά ως 15χρονος, είχε την δίκη οπτική γωνία για τα πράγματα. Είχε μόλις περάσει κάτι ''απίστευτο'', ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε», δήλωσε η Μπάρλετ στο KATU2.

