Alaska Airlines: iPhone «επιβίωσε» από πτώση ύψους 5 χιλιομέτρων

Το τηλέφωνο ήταν σε λειτουργία πτήσης, δήλωσε ο Bates σε ένα βίντεο στο TikTok. «Ήταν ακόμα αρκετά καθαρό, χωρίς γρατσουνιές πάνω του, καθόταν κάτω από έναν θάμνο και δεν είχε κλειδώσει η οθόνη», είπε.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών επιβεβαίωσε σε ενημέρωση την Κυριακή ότι ένα τηλέφωνο βρέθηκε στην άκρη ενός δρόμου και ένα άλλο σε μια αυλή. Και οι δύο συσκευές έχουν δοθεί στις αρχές, δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος του NTSB Τζένιφερ Χόμεντι.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet??