Αλάσκα: Ρωσικό μαχητικό πέρασε «ξυστά» από αμερικανικό F-16

Συγκεκριμένα αξιωματούχοι του στρατού των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στάλθηκε να αναχαιτίσει ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος.

Στο βίντεο φαίνεται το ρωσικό αεροσκάφος να έρχεται πίσω από την κάμερα και να περνάει ξυστά από το αμερικανικό αεροσκάφος, μόλις ελάχιστα μέτρα δίπλα του κοντά στην Αλάσκα.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ανώτατου αξιωματικού της NORAD και ενός από τους γερουσιαστές της Αλάσκας.

«Η συμπεριφορά ενός ρωσικού SU-35 ήταν μη ασφαλής, αντιεπαγγελματική και έθεσε σε κίνδυνο τους πάντες – όχι αυτό που θα έβλεπες σε μια επαγγελματική αεροπορία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πτέραρχος Γκρέγκορι Γκίλοτ, της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής (NORAD), καταδικάζοντας το περιστατικό.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag