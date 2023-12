Αλβανία: Άρση της βουλευτικής ασυλίας του Σαλί Μπερίσα - Αναποδογύρισαν έδρανα και άναψαν καπνογόνα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης - ΒΙΝΤΕΟ

Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης οι οποίοι αναποδογύρισαν έδρανα, άναψαν καπνογόνα και φώναζαν συνθήματα!

#BREAKING In a historic vote, the #Parliament of #Albania has allowed the special prosecution to arrest the former president(1002-97), former #primeminister (2005-2013), opposition leader #SaliBerisha. He is accused of corruption. Arrest is now expected! pic.twitter.com/u5kWnYuAhE