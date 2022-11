Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα - BINTEO

«Ακριβώς όπως πριν από 32 χρόνια, ο κόσμος μας βλέπει ως ανθρώπους που καταφθάνουν με μικρά πλεούμενα», δήλωσε ο επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Σαλί Μπερίσα, αναφερόμενος στους ολοένα και περισσότερους Αλβανούς που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στη Βρετανία.

...????...Massive protest against the soaring cost of living and the government this evening in the streets of Tirana in Albania. pic.twitter.com/KxRYLwX0an