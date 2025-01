Αλβανία: Η απαγόρευση του TikTok προκαλεί διάλογο για την ελευθερία του λόγου

Αλλά ο Κατιάτζ θα πρέπει σύντομα να βρει έναν νέο τρόπο για να προσελκύει τους πελάτες του. Η κυβέρνηση της Αλβανίας επέβαλε ετήσια απαγόρευση στη συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία, όπως υποστηρίζει, στοχεύει να περιορίσει την νεανική εγκληματικότητα, αλλά που σύμφωνα με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, απειλεί το εμπόριο και την ελευθερία του λόγου, ενόψει των εκλογών του Μαΐου.

