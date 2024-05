Αλβανία: Μολότοφ και επεισόδια στο δημαρχείο Τιράνων - Βίντεο

Οι διαδηλωτές, που υποστηρίζουν την αξιωματική αντιπολίτευση, κατέστρεψαν τον σιδερένιο φράχτη που είχε τοποθετηθεί μπροστά από το δημαρχείο Τιράνων χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περάσουν από τον αστυνομικό κλοιό.

In Albania, protesters threw gasoline bombs and eggs at the office of the mayor of Tirana

The opposition accuses Erion Veliaj of corruption and demands his resignation.