Αλβανία: Σε εξέλιξη συγκρούσεις της αστυνομίας με Μουτζαχεντίν - Αναφορές για νεκρούς

Οι εκπρόσωποι των μελών της ιρανικής αντιπολίτευσης στο κέντρο διαμονής Ashfraf-3 δηλώνουν ότι δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νεκροί και διερευνούνται οι ισχυρισμοί των Μοτζαχεντιν.

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο κέντρο στεγάζονται από το 2014 περίπου 3000 μέλη της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Police action in Mujahideen camp, Iranian Resistance: EU should react

Οι εκπρόσωποι των Μοτζαχεντίν δεν αναφέρουν τους λόγους αντίστασης στην αστυνομία, ωστόσο ισχυρίζονται ότι οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν απροειδοποίητα στους εσωτερικούς χώρους του δικού τους κέντρου διαμονής και άσκησε υπέρμετρη βία.

Από τη δική του πλευρά το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας αναφέρει ότι η αστυνομία και οι ειδικές δυνάμεις ήταν συνεπείς στην εφαρμογή του νόμου και εκτελούσαν απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της χώρας κατά της διαφθοράς, της τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος.

What is happening in the Mujahedin camp in Albania?

Albanian police control by order of the prosecutor's office inside the Asharaf camp in Manzë, Albania.