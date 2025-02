Άλμπερτ Μπουρλά: Αποδοκίμασαν τον CEO της Pfizer στον Λευκό Οίκο - Η αντίδραση του Τραμπ - Real.gr

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, δέχθηκε αποδοκιμασίες όταν παρουσιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση για τον Μήνα Μαύρης Ιστορίας στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ έκανε διάφορες ανακοινώσεις στη δεξίωση, ωστόσο, όταν παρουσίασε ορισμένους από τους παρευρισκόμενους αξιωματούχους, ο επικεφαλής της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά δεν έτυχε καλής υποδοχής.

The crowd boos Pfizer’s CEO, Albert Bourla, during a White House event honoring Black History Month ⤵️

‘We also have the head of Pfizer here. So I want to thank him—one of the great, great people, one of the great businessmen,’ says Trump as the crowd boos pic.twitter.com/fH6RlQzl2v

— Anadolu English (@anadoluagency) February 20, 2025