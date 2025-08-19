Άλμπουμ από το αρχείο της Βέρα Λιν θα κυκλοφορήσουν 90 χρόνια μετά την ηχογράφησή τους - Real.gr

Τα αρχεία οντισιόν της Αγγλίδας τραγουδίστριας Βέρα Λιν τα τραγούδια της οποίας είχαν ιδιαίτερη απήχηση στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά, 90 χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφησή τους.

Τα αρχεία της αείμνηστης τραγουδίστριας βρέθηκαν όταν η κόρη της, Βιρτζίνια Λιούις-Τζόουνς, δώρισε τη συλλογή δίσκων της μητέρας της στο Αρχείο Ήχου της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, αφού μετακόμισε από το σπίτι της στο Ανατολικό Σάσεξ. Στην κατοικία η Βέρα Λιν ζούσε με τον σύζυγό της Χάρι Λιούις για 40 χρόνια.