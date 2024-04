Άλεκ Μπάλντουιν: Έσπασε το κινητό γυναίκας που του ζητούσε να πει «ελευθερώστε την Παλαιστίνη» - ΒΙΝΤΕΟ

Όπως ακούγεται στο βίντεο, η γυναίκα ζητά «Άλεκ μπορείς σε παρακαλώ να πεις "ελευθερώστε την Παλαιστίνη;"» με τον ηθοποιό να αδιαφορεί και να συνεχίζει να μιλά στο τηλέφωνο.

Η γυναίκα, όπως ακούγεται στο βίντεο, συνεχίζει να ζητά από τον 66χρονο ηθοποιό να πει τη φράση με τον Μπάλντουιν να πηγαίνει στην είσοδο της καφετέριας και να της δείχνει να αποχωρήσει.

«Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, Άλεκ, μόνο μια φορά και μετά σε αφήνω. Θα σε αφήσω, το ορκίζομαι. Απλά πες "ελευθερώστε την Παλαιστίνη". Γ... το Ισραήλ, γ... τον σιωνισμό» επέμεινε η γυναίκα με τον Μπάλντουιν να συνεχίζει να της δείχνει την έξοδο και στο τέλος του βίντεο να της χτυπά το κινητό τηλέφωνο.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl