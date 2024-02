Αλεξέι Ναβάλνι: Τον κράτησαν 2,5 ώρες στο ψύχος και τον σκότωσαν με γροθιά στην καρδιά - Τι λέει ακτιβιστής

Οπως δήλωσε μάλιστα στους Times ο Οσέτκιν, πιστεύει πως οι ρωσικές αρχές κράτησαν τον Ναβάλνι στο πολικό ψύχος για αρκετές ώρες πριν τον εκτελέσουν με μια γροθιά.

Για τον τελευταίο ισχυρισμό του επικαλέστηκε μια πηγή που εργαζόταν στην αποικία κράτησης του Αρκτικού Κύκλου όπου πέθανε ο Αλεξέι Ναβάλνι την Παρασκευή 16.02.2024.

Ακόμα ισχυρίζεται ότι ο Ναβάλνι, πριν πεθάνει, είχε αναγκαστεί να περάσει περισσότερες από 2,5 ώρες σε εξωτερικό χώρο σε έναν υπαίθριο χώρο απομόνωσης όπου οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να έχουν πέσει στους – 27 βαθμούς Κελσίου, είπε ο Οσέτσκιν.

Οι κρατούμενοι κρατούνταν συνήθως σε εξωτερικούς χώρους για όχι περισσότερο από μία ώρα.

«Νομίζω ότι πρώτα κατέστρεψαν το σώμα του κρατώντας τον έξω στο κρύο επί πολλή ώρα, μειώνοντας στο ελάχιστο την κυκλοφορία του αίματος. Και τότε γίνεται πολύ εύκολο να σκοτώσεις κάποιον, μέσα σε δευτερόλεπτα, αν ο δράστης έχει κάποια εμπειρία», λέει ο Οσέτσκιν στη βρετανική εφημερίδα.

Προσθέτει ότι η θανατηφόρα γροθιά στην καρδιά ήταν το σήμα κατατεθέν παλαιών πρακτόρων της KGB.

