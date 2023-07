Αλγερία: Στους 25 ανέρχονται οι νεκροί από τις δασικές πυρκαγιές - Μεγάλη φωτιά απειλεί την πόλη Μελούλα της Τυνησίας

Σχεδόν 7.500 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης στις περιφέρειες Μπουμερντές, Μπουίρα, Τίζι Ούζου, Τζιτζέλ, Μπετζάια και Σκίκντα.

?????? At least 15 people were killed and dozens injured in the ongoing forest fires in Béjaïa, Algeria.

People have taken refuge on the beaches of the Béjaïa region.