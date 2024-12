Αλίεφ: Aπαίτησε την δημόσια συγγνώμη της Ρωσίας για τη συντριβή του αζέρικου αεροσκάφους

Καθώς το σενάριο του ρωσικού αντιαεροπορικού πυραύλου φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, ο αζέρος πρόεδρος δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση του Αζερμπαϊτζάν ότι «το γεγονός είναι ότι το αζερικό αεροσκάφος επλήγη εξωτερικά επάνω από το ρωσικό έδαφος (...) η ουρά του αεροσκάφους κτυπήθηκε σοβαρά από πυρά που προήλθαν από το έδαφος», δήλωσε στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ιλχάμ Αλίεφ η οποία μεταδόθηκε και από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Azertag.

BREAKING: Azerbaijan Officially Accuses Russia of Downing Plane

The plane that crashed in Aktau was damaged «as a result of ground fire,» Azerbaijani President Ilham Aliyev stated.

«The facts are that the Azerbaijani plane sustained external damage over Russian territory, near…