Αλλαγή πλεύσης Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να στοχεύσει τη Μόσχα – Δεν είμαι με το μέρος κανενός - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρέπει να βάζει στο στόχαστρο τη Μόσχα και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία πριν λήξει η διορία των 50 ημερών, διαφορετικά θα υποστεί κυρώσεις.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι με το μέρος κανενός και ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να σταματήσουν οι σκοτωμοί.

«Θα δούμε τι θα συμβεί με τον πρόεδρο Πούτιν», συμπλήρωσε.

Τα σχόλιά του ήρθαν μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε περισσότερα όπλα για το Κίεβο και το άρθρο των Financial Times που ανέφερε ότι ο Τραμπ ενθάρρυνε κατ’ ιδίαν την Ουκρανία να εντείνει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος στο ρωσικό έδαφος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Ζελένσκι αν θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα, εφόσον οι ΗΠΑ του παρείχαν οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στους Financial Times πηγές που έχουν γνώση του θέματος, ο Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 4 Ιουλίου με τον Ουκρανό ομόλογό του, είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει η Ουκρανία «να κάνει [τους Ρώσους] να νιώσουν τον πόνο» και να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Βολοντίμιρ, μπορείς να χτυπήσεις τη Μόσχα; Μπορείς να χτυπήσεις και την Αγία Πετρούπολη;», φέρεται να ρώτησε ο Τραμπ.

Και ο Ζελένσκι απάντησε: «Απολύτως. Μπορούμε, αν μας δώσεις τα όπλα».

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη διορία των 50 ημερών που έδωσε στη Ρωσία προκειμένου να συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός και να αποφύγει τους δασμούς και τις κυρώσεις στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. «Δεν νομίζω ότι 50 ημέρες είναι πολύ μεγάλο διάστημα και θα μπορούσε να συμβεί νωρίτερα», είπε. Δεν διευκρίνισε ωστόσο εάν σχεδιάζονται συνομιλίες σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία.

«Στο τέλος των 50 ημερών, εάν δεν έχουμε συμφωνία, τα πράγματα θα γίνουν πολύ άσχημα», προειδοποίησε.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ζελένσκι οδήγησε στο να κοινοποιηθεί στον Ουκρανό πρόεδρο από τις ΗΠΑ λίστα όπλων που θα μπορούσαν να σταλούν μέσω τρίτων στο Κίεβο, αναφέρει το δημοσίευμα.

Παρά την αλλαγή στάσης του Τραμπ, η Ουάσιγκτον φέρεται να παραμένει απρόθυμη να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους Τόμαχοκ και πυραύλους Κρουζ, που μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση 1.600 χλμ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, τα σχέδιά του για την πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους του ΝΑΤΟ, τα οποία θα διαθέσουν εν συνεχεία στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Washington Post, o Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να ανάψει το «πράσινο φως» στο Κίεβο προκειμένου να χρησιμοποιήσει πυραύλους ATACMS με δραστικό βεληνεκές 300 χλμ. που βρίσκονται ήδη στην Ουκρανία, για επιθέσεις κατά στόχων εντός της Ρωσίας.

Μολονότι οι πύραυλοι αυτοί δεν μπορούν να φθάσουν μέχρι τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, μπορούν να πλήξουν στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, δεξαμενές καυσίμων και αποθήκες ανεφοδιασμού βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, ικανούς να πλήξουν τη ρωσική πρωτεύουσα και την Αγία Πετρούπολη.

Παρόλο που οι Tomahawk δεν περιλαμβάνονται στο τρέχον πακέτο βοήθειας των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμένουν υπό εξέταση ως μελλοντική επιλογή εάν ο Τραμπ επιλέξει να κλιμακώσει την πίεση στον Πούτιν. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι συζητήσεις για την παράδοση των Tomahawk συνεχίστηκαν μέχρι και την Παρασκευή.

Πηγή με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου αποφάσισε να κλιμακώσει την κατάσταση για τρεις λόγους:

Ο Τραμπ θεωρεί πως ο Πούτιν τον εμπαίζει, προσποιούμενος ότι επιθυμεί ειρήνη, ενώ αγνοεί την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εντυπωσιάστηκε από την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, όπως αυτή αποτυπώθηκε πρόσφατα με τη χρήση βομβαρδιστικών B-2 Spirit και πυραύλων Tomahawk κατά των τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ο Τραμπ πιστεύει πως ο Πούτιν θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο αν αισθανθεί ότι απειλείται με μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί ο Τραμπ στο BBC, δήλωσε «απογοητευμένος, αλλά ακόμη δεν έχουμε τελειώσει» με τον Πούτιν.

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Τραμπ, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως η Ρωσία αρνείται να υποκύψει σε οποιαδήποτε τελεσίγραφα.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι οι δηλώσεις Τραμπ «είναι σοβαρές και απαιτούν ανάλυση». Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα σχολιάσει τις προτάσεις Τραμπ εάν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Μόσχα «δεν έδωσε καμία σημασία» στο «θεατρικό τελεσίγραφο» που απηύθυνε ο Τραμπ προς τη Μόσχα, μεταδίδει το Reuters.

Trump issued a theatrical ultimatum to the Kremlin.

The world shuddered, expecting the consequences.

Belligerent Europe was disappointed.

Russia didn’t care.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 15, 2025