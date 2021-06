Αλλεπάλληλες εκρήξεις σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στη Σερβία - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όταν άρχισαν οι αλλεπάλληλες εκρήξεις, στο εργοστάσιο βρίσκονταν 60 εργαζόμενοι της τρίτης βάρδιας. Η διοίκηση του εργοστασίου διαβεβαίωσε πως όλοι οι εργαζόμενοι εγκατέλειψαν με ασφάλεια τον χώρο.

Ωστόσο -κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες- έξι εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμη στον χώρο, εγκλωβισμένοι σε υπόγειο χώρο όπου κατέφυγαν για να προστατευτούν.

Δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού κατά την διάρκεια της νύχτας εκκένωσαν οικισμούς γύρω από το εργοστάσιο και απέκλεισαν την περιοχή.

Το εργοστάσιο Sloboda παράγει κυρίως οβίδες του πυροβολικού, καθώς και άλλα πυρομαχικά. Στη διάρκεια των βομβαρδισμών του NATO το 1999, είχε μετατραπεί επανειλημμένα σε στόχο νατοϊκών αεροσκαφών.

Large explosion reported at ammunition factory in Cacak, Serbia; no word on injuries or damage pic.twitter.com/85ePNSXeaE