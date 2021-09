Άλλοι τέσσερις «φύλακες άγγελοι» του Έντουαρντ Σνόουντεν πρόσφυγες στον Καναδά

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Οικογένεια που πρόσφερε καταφύγιο στον άλλοτε πληροφορικό της NSA και καταμηνυτή καταχρήσεων Έντουαρντ Σνόουντεν κατά τη διάρκεια της φυγής του έφθασε στον Καναδά χθες Τρίτη, ανακοίνωσε η καναδική μη κυβερνητική οργάνωση For The Refugees («Για τους πρόσφυγες»), που ανέλαβε την αναδοχή της.

Οι Σουπούν Τιλίνα Κελάπατα και Ναντίκα Ντιλρουξί Νόνις, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, και τα δυο παιδιά τους, 9 και 5 ετών, προσγειώθηκαν χθες στο Τορόντο πριν μεταβούν στο Μόντρεαλ.

Οι δύο νέοι μόνιμοι κάτοικοι Καναδά θα βρουν στην μητρόπολη του Κεμπέκ τη Φιλιππινέζα Βανέσα Ροντέλ και την κόρη της Κιάνα, που έφθασαν στον Καναδά το 2019 για τον ίδιο λόγο με υποστήριξη της ίδιας ΜΚΟ. Ο Σουπούν Τιλίνα Κελάπατα είναι ο πατέρας της Κιάνας.

Το 2013, ο Έντουαρντ Σνόουντεν αποκάλυψε την ύπαρξη συστήματος παγκόσμιας παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου προτού φύγει από τις ΗΠΑ, καταφεύγοντας αρχικά στο Χονγκ Κονγκ.

