«Αλλος κόσμος» - Αρθρο του Ακη Κοσώνα - Real.gr

Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες φτιάχνουν νέα σύνορα στον κόσμο.

Η άποψη του ΑΚΗ ΚΟΣΩΝΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Το ίδιο και άλλες χώρες που συνεργάζονται μαζί τους. Νέα δεδομένα στη ζωή μας, ενώ η θεσμική Ευρώπη (πιο σωστά, οι χώρες που την απαρτίζουν, διότι η Ευρώπη είναι ήπειρος με πολλές χώρες, όχι μία χώρα) εμμένει στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να κατακτήσουν ή να αγοράσουν τη Γροιλανδία. Επειδή λοιπόν η Ευρώπη είναι ήπειρος με πολλές χώρες, προσπαθεί να βρει κοινή γλώσσα που «να κουμπώνει» σε όλες, ώστε να παρουσιάζεται ενιαία. Με κοινές θέσεις που συχνά δεν έχει. Αρκετές χώρες-μέλη της Ε.Ε. έχουν διαφορετικές απόψεις για μια σειρά ζητημάτων, όπως το αγροτικό και πρόσφατα το Ουκρανικό.

Αν δεν κυριαρχούν οι διαφορετικότητες είναι επειδή το θεσμικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Γαλλία, Γερμανία και μικρότεροι στενοί συνεργάτες) θέλει να προφυλάξει όσο γίνεται την Ενωση. Το μείζον θέμα στις ημέρες μας είναι η επιλογή μεγάλων δυνάμεων να παρεμβαίνουν παντού, όπου και όπως νομίζουν. Το να συμφωνηθεί ειρήνευση στην Ουκρανία και να αρχίσει πόλεμος ή εισβολή στη Λατινική Αμερική ή αλλού, δεν οδηγεί σε ομαλότητα. Πολύ περισσότερο, αν τέτοιες κινήσεις οδηγήσουν στην ανακίνηση εθνοτικών ή εθνικιστικών κινημάτων στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αρκετές χώρες ταλανίστηκαν για πολλά χρόνια από τέτοια προβλήματα (Ιρλανδία – IRA, Ισπανία -Χώρα των Βάσκων και Καταλονία), ενώ σε άλλες σιγοβράζουν. Ας ρίξουμε μια ματιά στα Βαλκάνια και θα καταλάβουμε.