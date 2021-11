Αλμπερτ Μπουρλά: «Εγκληματίες» όσοι παραπληροφορούν για τα εμβόλια - ΒΙΝΤΕΟ

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Δεν είναι απλώς κακοί άνθρωποι. Είναι εγκληματίες γιατί ευθύνονται στην κυριολεξία για τις απώλειες εκατομμυρίων ζωών», τόνισε.

Ο Αλμπερτ Μπουρλά δήλωσε ακόμα ότι η ζωή μπορεί να επιστρέψει στην κανονικότητα όταν κάνουν το εμβόλιο πολλοί από τους ανεμβολίαστους. «Το μόνο πράγμα που στέκεται εμπόδιο μεταξύ του νέου και του νυν τρόπου ζωής είναι, ειλικρινά, η διστακτικότητα έναντι των εμβολίων», είπε χαρακτηριστικά.

NEW: Pfizer CEO Albert Bourla says people who spread misinformation on COVID vaccines are criminals:

“Those people are criminals. They’re not bad people. They’re criminals because they have literally cost millions of lives.”

pic.twitter.com/wJUbPAET9L