Αλτμαν (ChatGPT) για DeepSeek: H OpenAI προφανώς θα προσφέρει πολύ καλύτερα μοντέλα

Το R1 είναι "εντυπωσιακό", δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI. "Κυρίως με δεδομένο όσα μπορούν να προσφέρουν με αυτή την τιμή", πρόσθεσε στο X.

Οι δυνατότητες του νέου κινεζικού μοντέλου, οι οποίες θεωρούνται ισάξιες με εκείνες των αμερικανικών ηγετών του κλάδου, προκαλούν ανησυχία καθώς αποκτήθηκαν με ελάχιστο κόστος.

Η start-up έχει αναφέρει ότι δαπάνησε μόνο 5,6 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξή του, ένα ποσό αμελητέο σε σχέση με τα δισεκατομμύρια που επένδυσαν οι αμερικανικές εταιρείες, κυρίως για εξαρτήματα αιχμής.

"Μας παρακινεί ιδιαίτερα που έχουμε έναν νέο ανταγωνιστή", δήλωσε ο Άλτμαν, διαβεβαιώνοντας ότι η OpenAI θα "προφανώς θα προσφέρει πολύ καλύτερα μοντέλα".

Sam Altman just released this m statement about Deepseek pic.twitter.com/Fb3Sq4fvNh