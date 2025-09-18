Αλβανία: Άνω κάτω η Βουλή για την υπουργό ρομπότ - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Αλβανία: Άνω κάτω η Βουλή για την υπουργό ρομπότ – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα – ΒΙΝΤΕΟ

17:56, 18/09/2025
Αλβανία: Άνω κάτω η Βουλή για την υπουργό ρομπότ – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα – ΒΙΝΤΕΟ

Βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν το σύνταγμα και χαρτιά στον Έντι Ράμα.

Η Diella άναψε φωτιές στην αλβανική Βουλή. Ποια είναι η Diella, μα το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ράμα επρόκειτο να παρουσιάσει την Diella, η οποία μίλησε στην ολομέλεια μέσω οθόνης. Κι ενώ όλοι ανέμεναν ότι η συζήτηση θα ήταν μαραθώνια, διεκόπη μόλις μετά από 20 λεπτά.

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε προσωπικώς και η Diella: «Με πληγώνει που με αποκαλούν “αντισυνταγματική υπουργό” μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Ο κίνδυνος για το Σύνταγμα δεν είναι οι μηχανές, είναι οι άνθρωποι. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω», είπε.

Η προσπάθειά της μάλλον δεν είχε τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης άρχισαν να χτυπούν τα έδρανα, φωνάζοντας διαμαρτυρόμενοι: «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκο Πελέσι αφαίρεσε τον λόγο από τον Κλέβις Μπαλιού , που οργισμένος ρωτούσε εάν και από πού προβλέπεται η θητεία της Diella. «Είναι ντροπή» φώναξε ο βουλευτής.

Ο Ράμα τότε προειδοποίησε τους βουλευτές ότι αν δεν καθίσουν στη θέση τους θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ψηφοφορίας, όπερ και έγινε, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να εγκριθεί με 82 ψήφους υπέρ.

Οι εξελίξεις πυροδότησαν ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Γκασμέντ Μπάρντι και ο Φιντρέλ Κρέκα πέταξαν αρκετά αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής. Η συνεδρίαση διεκόπη με την παρέμβαση της φρουράς, που περικύκλωσε τον χώρο.

Σε δήλωση έξω από το κοινοβούλιο, ο Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε το κλείσιμο της συνεδρίασης από τον Ράμα ως «πρωτοφανές», λέγοντας ότι δεν αποτελεί απλώς επίθεση, αλλά ακραία βία:

«Το κλείδωσε μέσα σε 5 λεπτά, στη σημαντικότερη στιγμή της ιστορίας του κοινοβουλίου», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Ράμα «αρχιτραμπούκο» και «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης».

 

 

