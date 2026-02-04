Αλβανία: Είκοσι συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας για την διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων - Real.gr

Η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε την σύλληψη 20 ατόμων στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιείται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο για την διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων από την Αλβανία προς την Ταϊλάνδη.

Όταν οι αρχές της Ταϊλάνδης αρνήθηκαν την εκφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων με τα τοξικά απόβλητα, το επικίνδυνο φορτίο επέστρεψε στην Αλβανία έπειτα από πολύμηνη περιπλάνηση.

Η έρευνα που ξεκίνησε η εισαγγελία του Δυρραχίου αφορά φορτίο 2.800 τόνων τοξικών αποβλήτων προερχόμενων από χαλυβουργείο της Τουρκίας και κατέληξε στην έκδοση 33 ενταλμάτων σύλληψης κατά τελωνειακών και υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Αλβανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ