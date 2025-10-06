Αλβανία: Ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Real.gr

Ένας δικαστής στο εφετείο των Τιράνων σκοτώθηκε σήμερα, μέσα στη δικαστική αίθουσα, από έναν άνδρα που παρίστατο ενώπιόν του, ο οποίος σύντομα συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Αλβανίας, σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Άστριτ Καλάια προήδρευε της ακροαματικής διαδικασίας, όταν αυτός ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε. «Κατά την επείγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο δικαστής υπέκυψε στα τραύματά του καθοδόν», διευκρίνισε η αστυνομία.

Ένας πατέρας και ο γιος του, που ήταν διάδικοι στη δίκη, τραυματίστηκαν επίσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο δράστης, που βρισκόταν στο δικαστήριο για μία διαμάχη γαιοκτησίας, είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως «έχανε» και για αυτόν τον λόγο πυροβόλησε εναντίον του δικαστή.

Judge shot dead in Albania courtroom, with gunman arrested after running away. pic.twitter.com/wXWkj3ah1b — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 6, 2025



