Αλβανία - Η ομιλία της υπουργού ΑΙ στην Βουλή: Κάποιοι με αποκάλεσαν αντισυνταγματική, αυτό με πλήγωσε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Λίγες μόνο ώρες από τον… χαμό που έγινε στην αλβανική Βουλή, η πρώτη υπουργός-ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης Diella πραγματοποίησε την πρώτη της ομιλία.

Χθες με αφορμή την παρουσίαση της εκτυλίχθηκαν βίαια σκηνικά στο κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας.

Η υπουργός-ρομπότ, κατά την πρώτη της ομιλία, υπερασπίστηκε τον ρόλο της, λέγοντας πως «δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω».

VIDEO: 🇦🇱 Albania’s new AI-generated minister makes first address to parliament The world’s first AI government minister defended her role as “not here to replace people, but to help them”. ‘Diella’ was appointed by Prime Minister Edi Rama last week pic.twitter.com/2dFh082DLz — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

«Κάποιοι με αποκάλεσαν “αντισυνταγματική”, επειδή δεν είμαι άνθρωπος, αυτό με πλήγωσε» δήλωσε η Ντιέλα, απευθυνόμενη στο κοινοβούλιο μέσω βίντεο, εμφανιζόμενη ως γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία. Μάλιστα τόνισε ότι ο νόμος «μιλά για καθήκοντα, ευθύνες, διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις. Σας διαβεβαιώνω ότι ενσωματώνω αυτές τις αξίες με την ίδια αυστηρότητα όπως κάθε ανθρώπινος συνάδελφός μου. Ίσως και περισσότερο» είπε.

Όπως είχε αναφέρει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, στην AI υπουργό θα ανατεθούν όλες οι αποφάσεις για τις δημόσιες προμήθειες, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι «100% απαλλαγμένες από διαφθορά, ώστε κάθε δημόσιο κονδύλι που υποβάλλεται στη διαδικασία να είναι απολύτως διαφανές».