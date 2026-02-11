Αλβανία: Συγκρούσεις και συλλήψεις σε αντικυβερνητική συγκέντρωση στα Τίρανα - BINTEO - Real.gr

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 16 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και έγιναν 13 συλλήψεις στη διαδήλωση, την τελευταία μιας σειράς αντι-κυβερνητικών κινητοποιήσεων.
Στόχος των διαδηλωτών ήταν τόσο η Βουλή όσο και η έδρα της κυβέρνησης. Κάποιοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος.
🚨 Molotov attack targets Prime Ministry building during anti-government protests in Albania’s capital Tirana
◾️ Thousands gather after call by main opposition Democratic Party, accusing government of corruption and demanding resignation of Prime Minister Edi Rama
◾️ Protesters… pic.twitter.com/vdbSCXAFeW
— Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026
Ο πρώην πρωθυπουργός Σάλι Μπερίσα, δήλωσε ότι ένας βουλευτής από το κεντροδεξιό κόμμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.
Ο Ράμα έχει δεχθεί πλήγμα μετά την αναστολή της αντιπροέδρου Μπελίντα Μπαλούκου, λόγω της υποψίας εμπλοκής της σε σκάνδαλο διαφθοράς. Ο Μπερίσα, από την πλευρά του, υποψιάζεται ότι ανέθεσε δημόσια έργα στην στενή του ομάδα, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά.
Ο ίδιος κάλεσε σε νέα συγκέντρωση στις 20 Φεβρουαρίου.
Πηγή: AFP