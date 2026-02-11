Αλβανία: Συγκρούσεις και συλλήψεις σε αντικυβερνητική συγκέντρωση στα Τίρανα - BINTEO - Real.gr

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, ξέσπασαν χθες Τρίτη στα Τίρανα, όταν υποστηρικτές της αντιπολίτευσης πέταξαν μολοτοφ και πέτρες σε κυβερνητικά κτήρια, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με δακρυγόνα, όπως κατέγραψαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 16 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και έγιναν 13 συλλήψεις στη διαδήλωση, την τελευταία μιας σειράς αντι-κυβερνητικών κινητοποιήσεων.

Στόχος των διαδηλωτών ήταν τόσο η Βουλή όσο και η έδρα της κυβέρνησης. Κάποιοι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ, ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει το πλήθος.

🚨 Molotov attack targets Prime Ministry building during anti-government protests in Albania’s capital Tirana ◾️ Thousands gather after call by main opposition Democratic Party, accusing government of corruption and demanding resignation of Prime Minister Edi Rama ◾️ Protesters… pic.twitter.com/vdbSCXAFeW — Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026

Ο πρώην πρωθυπουργός Σάλι Μπερίσα, δήλωσε ότι ένας βουλευτής από το κεντροδεξιό κόμμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Ο Ράμα έχει δεχθεί πλήγμα μετά την αναστολή της αντιπροέδρου Μπελίντα Μπαλούκου, λόγω της υποψίας εμπλοκής της σε σκάνδαλο διαφθοράς. Ο Μπερίσα, από την πλευρά του, υποψιάζεται ότι ανέθεσε δημόσια έργα στην στενή του ομάδα, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά.

Ο ίδιος κάλεσε σε νέα συγκέντρωση στις 20 Φεβρουαρίου.

Πηγή: AFP