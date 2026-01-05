Άλβιν Χέλερσταϊν: Ο 92χρονος δικαστής που ορίστηκε να δικάσει τον Νικολάς Μαδούρο - Real.gr

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν, 92 ετών, θα προεδρεύσει της δίκης εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο , ο οποίος κατηγορείται για ναρκωτρομοκρατία και διακίνηση κοκαΐνης, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο κατηγορητήριο για τη φερόμενη συμμετοχή της στον συντονισμό του δικτύου.

Ο Χέλερσταϊν, ο οποίος διορίστηκε το 1998 ως δικαστής στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, είναι ειδικός σε πολύπλοκες, υψηλού προφίλ δικαστικές διαδικασίες και έχει ασχοληθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με το οργανωμένο διεθνές έγκλημα.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη στις 28 Δεκεμβρίου 1933, ο Χέλερσταϊν σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, υπηρέτησε στο Σώμα Νομικών Υπηρεσιών του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ 1957 και 1960 και εργάστηκε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ως δικηγόρος, με εξειδίκευση στις εμπορικές διαφορές.

Ο Κλίντον τον διόρισε περιφερειακό δικαστή το 1998 και από το 2011 διατηρεί την ιδιότητα του ανώτερου δικαστή, η οποία του επιτρέπει να παραμένει ενεργός σε επιλεγμένες υποθέσεις με χαμηλότερο φόρτο εργασίας.

Ο Χέλερσταϊν έχει χειριστεί υποθέσεις όπως η δικαστική διαμάχη για τις μαζικές ζημιές μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και δίκες εναντίον κορυφαίων οικονομικών παραγόντων.

Το δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, όπου θα διεξαχθούν οι πρώτες διαδικαστικές πράξεις κατά του Μαδούρο είναι ένα από τα πιο ισχυρά δικαστήρια των ΗΠΑ, με δικαιοδοσία στο Μανχάταν και τη Γουόλ Στριτ και αρμοδιότητα σε υποθέσεις τρομοκρατίας, διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, οικονομικής απάτης και οργανωμένου εγκλήματος.

Το δικαστήριο έχει ιστορικά αποτελέσει θέατρο ακροαματικών διαδικασιών υψηλού προφίλ, όπως αυτές που διεξήχθησαν κατά του εμπόρου ναρκωτικών Χοακίν «ελ Τσάπο» Γκουσμάν, του πρώην προέδρου της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες και του εκλιπόντος παραγωγού και σεξουαλικού εγκληματία, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν.

Είχε χειριστεί την υπόθεση και το 2020

Ο Χέλερσταϊν ήταν ήδη υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο από τον Μάρτιο του 2020, όταν κατατέθηκε το αρχικό κατηγορητήριο, γεγονός που του επιτρέπει να είναι εξοικειωμένος με το αποδεικτικό πλαίσιο και τα επιχειρήματα της εισαγγελίας.

Στην ακρόαση της Δευτέρας (5/1), ο δικαστής αναμένεται να διαβάσει επίσημα τις κατηγορίες και να καθορίσει τα πρώτα βήματα της διαδικασίας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις κατηγορίες για συνωμοσία σχετικά με τη ναρκωτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ, συνωμοσία για κατοχή όπλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για τη χρήση αυτών των όπλων.

Για πρώτη φορά, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τη σύζυγο του Μαδούρο, Σίλια, την οποία η εισαγγελία κατηγορεί για φερόμενη εμπλοκή στον συντονισμό των συναντήσεων και στην εφοδιαστική αλυσίδα του δικτύου.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η συμπερίληψή της στο κατηγορητήριο διευρύνει το πεδίο της υπόθεσης και υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι η διακίνηση ναρκωτικών ήταν μέρος ενός δικτύου που οργανώθηκε από τα υψηλότερα επίπεδα εξουσίας της Βενεζουέλας.