Αμβούργο: Έκλεισε το αεροδρόμιο -Ένοπλος έσπασε την πύλη με το όχημά του-Αναφορές ότι κρατά όμηρους δύο παιδιά

Ο άνδρας πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου. Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε αμέσως, ανέφερε η αστυνομία, ενώ έκλεισαν και οι τερματικοί σταθμοί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο πραγματοποιώτας έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας βρίσκονται στον αέρα.

Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι έχει δύο παιδιά ως ομήρους μέσα στο όχημα.

A high alert regime has been declared at the airport. pic.twitter.com/Gwm9qvanLz

Hamburg airport is closed due to an unknown armed man, reports Bild.

Gunman at Germany's Hamburg Airport set fires on the tarmac, fired at least 2 shots into the air before parking his car underneath a plane - Bild pic.twitter.com/aeGI4TdvOP