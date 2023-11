Αμβούργο: Ο λόγος που ο 35χρονος κρατούσε όμηρο την κόρη του - Το περιστατικό εγείρει ζητήματα ασφαλείας του αεροδρομίου

Το περιστατικό συνδέεται με μια διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού που είχε ο άνδρας αυτός με την μητέρα του κοριτσιού και ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο άνδρας, ηλικίας 35 ετών, κράτησε την 4χρονη κόρη μέσα στο αυτοκίνητό του το οποίο το στάθμευσε δίπλα σε αεροσκάφος της Turkish Airlines, αφού εισέβαλε στο αεροδρόμιο σπάζοντας με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και φθάνοντας στην πίστα.

Πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και εκτόξευσε δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο 35χρονος ήθελε να του επιτραπεί να πετάξει για την Τουρκία με την κόρη του, την οποία είχε προηγουμένως απαγάγει από το σπίτι της συζύγου του στο Στάντε, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αμβούργο.

