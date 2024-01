Αμερικανίδα γιατρός: Καταστροφική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας - Η μορφίνη εξαντλήθηκε - ΗΧΗΤΙΚΟ

«Περιθάλπουμε ασθενείς στα πρόθυρα του θανάτου (...) με Midazolam, που είναι αγχολυτικό, αλλά όχι αναλγητικό», τόνισε.

NPR's Ari Shapiro talks with Dr. Seema Jilani, who spent two weeks working with the International Rescue Committee in the emergency room of the al-Aqsa hospital in Gaza.https://t.co/qQ6xXFWCCa