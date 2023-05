Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση ζητεί τη ρωσική υπηκοότητα

Η Ριντ διευκρίνισε ότι πήγε στη Μόσχα ως απλή τουρίστρια, αλλά εκεί ένιωσε «ασφάλεια για πρώτη φορά μετά από καιρό». Αποφάσισε να μείνει στη Ρωσία όταν ένας Ρεπουμπλικάνος πολιτικός της είπε ότι κινδυνεύει.

«Επιθυμώ να ζητήσω τη ρωσική υπηκοότητα» από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε, υποσχόμενη να είναι «καλή πολίτης».

Tara Reade, who accused Joe Biden of sexual assault, defects to Russia https://t.co/ZDsUb15MlD