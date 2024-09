Αμερικανικά ΜΜΕ: Θέμα ωρών η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο

To Ισραήλ προετοιμάζει το έδαφος για μια χερσαία εισβολή στον Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ δηλώνει έτοιμη να τους αντιμετωπίσει.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ συγκαλείται απόψε, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η χερσαία εισβολή στον Λίβανο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκληθεί στο αρχηγείο του ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ.

Να σημειωθεί πως Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι το Ισραήλ ενδέχεται να εξαπολύσει μια περιορισμένης κλίμακας εισβολή στον Λίβανο εντός των επόμενων ωρών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News το Ισραήλ ενδέχεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εντός των επομένων ωρών, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος είπε ότι αυτό είναι το μήνυμα που έλαβε η Ουάσινγκτον από το Ισραήλ.

Επιπλέον, η Washinghton Post τόνισε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζει μια περιορισμένης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο που μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο οι θέσεις που έχουν λάβει τα ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας υποδηλώνουν ότι ενδεχομένως να επίκειται χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη των ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή και να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Israel is planning a limited ground operation in Lebanon that could start imminently, Israel has told Washington, a U.S. official said. https://t.co/NuD1wwKvTZ — The Washington Post (@washingtonpost) September 30, 2024

Βομβαρδισμός σε αποθήκη πυραύλων της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν με αεροπορική επιδρομή μια αποθήκη πυραύλων εδάφους-αέρος της Χεζμπολάχ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Σύμφωνα με τους IDF, η αποθήκη με τους αντιαεροπορικούς πυραύλους βρισκόταν περίπου 1,5 χλμ μακριά από το αεροδρόμιο.

«Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος αποτελούν απειλή για τον διεθνή εναέριο χώρο, για τα επιβατικά αεροπλάνα και μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε αεροσκάφος που πετά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου», τόνισε ο στρατός.

Χεζμπολάχ: Εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Noor

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Noor εναντίον του Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, στόχος της επίθεσης ήταν το κιμπούτς Κφαρ Γκιλαντί στο βόρειο Ισραήλ.

Οι ιρανικής κατασκευής βαλλιστικοί πύραυλοι Noor χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων.

Hezbollah says it fired a long-range cruise missile (noor) at Kfar Giladi. This missile has not been used throughout the war so far. pic.twitter.com/XoRkCom1uw — Nadira Ali???? (@Nadira_ali12) September 30, 2024

Εκεχειρία ζητά ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε σήμερα μια κατάπαυση του πυρός όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις αναφορές ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια περιορισμένης κλίμακας χερσαία εισβολή στον Λίβανο, στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τις αναφορές για επικείμενη περιορισμένης κλίμακας χερσαία εισβολή του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ανησυχώ περισσότερο από όσο νομίζετε και θα αισθανόμουν καλύτερα αν σταματούσαν. Πρέπει να έχουμε κατάπαυση του πυρός τώρα».

During a press briefing, President Biden tells @edokeefe about the reports of Israel launching a limited ground invasion in Lebanon: "I'm more aware than you might know, and I'm comfortable with them stopping. We should have a cease-fire now." pic.twitter.com/YglLBSZVZC — CBS News (@CBSNews) September 30, 2024

ΥΠΑΜ Ισραήλ: «Η επόμενη φάση στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα»

«Η επόμενη φάση του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα», δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, ενισχύοντας τα σενάρια ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση τον Λίβανο.

«Η επόμενη φάση στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα. Θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή της κατάστασης ασφάλειας και θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη σημαντική (αποστολή) της επιστροφής των κατοίκων στα σπίτια τους», είπε ο Γκάλαντ, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημάρχους κοινοτήτων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

«Θα το κάνουμε αυτό. Και όπως είπα εδώ πριν από ένα μήνα (ότι) θα μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους (προς τα βόρεια), αυτό λέω και τώρα: Θα αλλάξουμε την κατάσταση και θα επιστρέψουμε τους κατοίκους στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Σε μια ακόμη ένδειξη των στρατιωτικών κινήσεων του Ισραήλ, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στη Washinghton Post ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζει μια περιορισμένης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο που μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.

Watch: Israel to launch limited invasion of Lebanon ‘imminently’ Yoav Gallant, Israel’s defence minister, said the “next stage of the war against Hezbollah will begin soon” Follow the latest updates ??https://t.co/yenpryDlZZpic.twitter.com/JeUQ1mwNoY — The Telegraph (@Telegraph) September 30, 2024

Νετανιάχου: Tο Ιράν θα αποκτήσει την ελευθερία του πολύ σύντομα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς το Ιράν, προειδοποιώντας το να μην αναμειχθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε το καθεστώς της Τεχεράνης ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία και επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, σε βάρος των συμφερόντων του ίδιου του ιρανικού λαού.

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Όταν το Ιράν θα αποκτήσει επιτέλους την ελευθερία του – και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ πιο σύντομα απ’ όσο φαντάζεται κανείς – τότε όλα θα αλλάξουν. Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός και ο περσικός, θα απολαύσουν τελικά την ειρήνη».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα διστάσει να φτάσει οπουδήποτε χρειαστεί για να προστατεύσει τους πολίτες του, τονίζοντας πως καθημερινά εξουδετερώνονται υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος.

«Ρωτήστε τον Μοχάμεντ Ντέιφ, ρωτήστε τον Νασράλα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν όλα τα χρήματα που δαπανά το ιρανικό καθεστώς σε πολέμους και πυρηνικά όπλα επενδύονταν στην εκπαίδευση των παιδιών σας, στην υγεία σας και στις υποδομές της χώρας σας»