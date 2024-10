Αμερικανικά ΜΜΕ: Tο Ιράν σχεδιάζει επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με ανώνυμο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «υποστηρίζουν ενεργά τις αμυντικές προετοιμασίες για να υπερασπιστούν το Ισραήλ έναντι αυτής της επίθεσης». Επίσης, προειδοποίησε ότι μια άμεση στρατιωτική επίθεση από το Ιράν κατά του Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες για την Τεχεράνη.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια αεροπορική απειλή από το Ιράν, σημειώνοντας πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») είναι προετοιμασμένο για ιρανική απειλή.

Ο ίδιος είπε πως τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ είναι πλήρως ετοιμοπόλεμα και πως οι IDF είναι προετοιμασμένες τόσο για έναν επιθετικό όσο για έναν αμυντικό πόλεμο. Το Ισραήλ είναι σε ύψιστη ετοιμότητα σε συνεργασία με τους συμμάχους του.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα έχει συνέπειες.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους Ισραηλινούς σήμερα νωρίς το απόγευμα να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας του στρατού.

The US has indications that Iran is preparing to imminently launch a ballistic missile attack against Israel, says a senior White House official. Follow live updates: https://t.co/QpucHtyTBLpic.twitter.com/gEbmA2eZrD — Reuters (@Reuters) October 1, 2024

Ισραήλ: Ο στρατός κάλεσε τέσσερις ταξιαρχίες εφέδρων να υπηρετήσουν στο βόρειο μέτωπο

Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν εδώ και μήνες επιδρομές στο νότιο Λίβανο, βρίσκοντας τούνελ της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων που βρίσκονταν κρυμμένες κάτω από σπίτια και αποκαλύπτοντας σχέδια εισβολής της σιιτικής οργάνωσης, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι λεπτομέρειες της επιχείρησης είναι απόρρητες, ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Δεκάδες παρόμοιες επιδρομές είχαν ανακαλύψει λεπτομερή σχέδια εισβολής στο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ και επίθεσης παρόμοιας με εκείνη της βστο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), οι πρόσφατες επιχειρήσεις είχαν ως στόχο να εξουδετερώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες των Δυνάμεων Ραντβάν της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν την υλοποίηση του σχεδίου «Κατακτήστε τη Γαλιλαία», που αφορούσε εισβολή στο βόρειο Ισραήλ.

Όπως εκτιμά ο ισραηλινός στρατός, περίπου 2.400 μαχητές της Ραντβάν και άλλοι 500 Παλαιστίνιοι μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ —εκπαιδευμένοι από τη Χεζμπολάχ— περίμεναν σε χωριά στο νότιο Λίβανο για να εξαπολύσουν επίθεση στο Ισραήλ τις ημέρες που ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Hezbollah is upset that the IDF exposed their plans to massacre Israelis, so they decided to target innocent civilians by firing a barrage of rockets. pic.twitter.com/PwJ84UB7xg — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Τα ευρήματα και τα αποδεικτικά στοιχεία που ανακαλύφθηκαν κάτω από σπίτια σε χωριά στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια των επιδρομών θα παρουσιαστούν στη διεθνή κοινότητα, τόνισε ο Χαγκάρι, δείχνοντας βίντεο από κάμερες σώματος που φέρουν Ισραηλινοί στρατιώτες και χάρτες της περιοχής.

Listen to IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari as he reveals Hezbollah’s plan to “Conquer the Galilee” and commit another October 7-style massacre: pic.twitter.com/4AdYsoJDLv — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Επιπλέον ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστράτευσε άλλες τέσσερις ταξιαρχίες εφέδρων, οι οποίες θα αναπτυχθούν στο βόρειο μέτωπο, αφού ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του εναντίον θέσεων της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον γειτονικό νότιο Λίβανο.

«Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις επιχειρησιακές δράσεις μας εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και να επιτύχουμε τους επιχειρησιακούς στόχους μας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επιστροφής των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στις εστίες τους», ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του.

Live update: IDF says it is calling up four reservist brigades to northern front https://t.co/nvJM9Uhpak — ToI ALERTS (@TOIAlerts) October 1, 2024

Ο Λίβανος ζητά από τον ΟΗΕ να δημιουργήσει εναέριο διάδρομο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο πρόεδρος της της Βουλής του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, ζήτησε νωρίτερα από τον ΟΗΕ να θεσπίσει εναέριο διάδρομο για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί σε περιοχές της χώρας εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων.

Ο Μπέρι, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου Τύπου του, κάλεσε τον ΟΗΕ «να δημιουργήσει αερογέφυρα που θα διασφαλίζει την παράδοση του υλικού ανθρωπιστικής βοήθειας».

Παράλληλα ζήτησε σπό την τη ΔΕΕΣ (Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού) και τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου να «εκτελέσουν το καθήκον τους» παραδίδοντας τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες στους Λιβανέζους στο νότιο τμήμα της χώρας.