Αμερικανικά ΜΜΕ: Το Ισραήλ χτύπησε το Ιράν - Τι απαντά η Τεχεράνη

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ως τώρα. Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου περιορίστηκε να απαντήσει «δεν έχουμε τίποτε να πούμε αυτή τη στιγμή».,

Το Ιράν ενεργοποίησε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε διάφορες πόλεις, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ενώ η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση ανέφερε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα πως θα ανταποδώσει την επίθεση του Ιράν το σαββατοκύριακο με πάνω από 350 drones και πυραύλους, σχεδόν το σύνολο των οποίων καταστράφηκε εν πτήσει.

Η επίθεση αυτή έγινε σε αντίποινα για τον πολύνεκρο βομβαρδισμό στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, που η Τεχεράνη απέδωσε στον ισραηλινό στρατό.

Ιράν: «Καμιά» σοβαρή ζημιά μετά τις εκρήξεις

Tο επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μεταδίδει πως δεν αναφέρθηκε «καμιά μείζων ζημιά» έπειτα από τις εκρήξεις που ακούστηκαν τα ξημερώματα. «Μετά την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας σε ορισμένες περιοχές της χώρας», δεν αναφέρθηκε «καμιά ζημιά ή έκρηξη μεγάλης κλίμακας», σύμφωνα με το πρακτορείο, που βασίζεται σε πληροφορίες δημοσιογράφων του.

??????????BREAKING: U.S. CONFIRMS IDF STRIKE IN IRAN

U.S. officials have confirmed to ABC News that Israeli missiles have hit a site in Iran.

3 explosions have been reported in Iran's Isfahan region, home to critical nuclear facilities recently shut down due to security concerns.