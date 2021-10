Αμερικανοί βουλευτές καλούν τον Μπάιντεν να μην επιτρέψει την πώληση F-16 στην Τουρκία: «Όσο ο Ερντογάν προωθεί το επεκτατικό σχέδιό του στην αν. Μεσόγειο...»

Στη διακομματική επιστολή τους, τα μέλη του Κογκρέσου καλούν τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών να αρνηθούν το αίτημα της συγκεκριμένης χώρας γιατί, όπως υποστηρίζουν, η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος που συμπεριφέρεται ως αντίπαλος. Ανακοινώνοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Νικόλ Μαλλιωτάκης υπενθύμισε ότι η Τουρκία αποπέμφθηκε από τον πρόγραμμα των F-35 τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή την περίοδο που ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υλοποίησε την αγορά της πρώτης συστοιχίας των ρωσικών S-400.

Today I led my colleagues in urging @POTUS to refuse Turkey's request to purchase 40 new F-16 fighter jets & 80 modernization kits from the U.S gov't. @POTUS must act in our national interest for the sake of stability in the Eastern Mediterranean & our allies in the region. pic.twitter.com/ikuLnsgisY