Αμερικανοί σκότωσαν τον αρχηγό του ISIS σε επιχείρηση στη Συρία - Αναμένεται ανακοίνωση του Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Σύμφωνα με το Newsweek, που επικαλέστηκε αξιωματικό ενημερωμένο για την επιχείρηση αυτή, ο ηγέτης του ΙΚ είναι νεκρός.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, την έφοδο των ειδικών δυνάμεων. Άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια.

Λίγη ώρα προτού οι υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας αναγγείλουν ότι ο Τραμπ θα κάνει τη «σημαντική ανακοίνωση» την Κυριακή, ο Ρεπουμπλικάνος είχε αναφέρει σιβυλλικά μέσω Twitter «μόλις έγινε κάτι πολύ μεγάλο!».

Something very big has just happened!