Αμερικανοί στρατιωτικοί πυροβολούν στον αέρα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι αμερικανοί στρατιωτικοί στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ πυροβόλησαν στον αέρα σήμερα το πρωί για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο. ACONTECENDO AGORA DE MANHÃ Dezenas de pessoas fugindo para as instalações do aeroporto de Cabul em meio a tiros pesados.

HAPPENING IN THE MORNING Dozens of people fleeing to the Kabul airport facility amid heavy gunfire#taliba#Afghanistan#kabulairport#Kabulevacuationpic.twitter.com/5ZoIz0Cu9k

