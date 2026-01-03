Aμερικανός αξιωματούχος επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν τη Βενεζουέλα - ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - Real.gr

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

DEVELOPING: Multiple explosions light up the night sky of Caracas, Venezuela. U.S. officials tell FOX News the U.S. military has attacked Venezuela. pic.twitter.com/Gp3moLrm7G — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026



Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

⚡️🇺🇸🇻🇪Massive secondary explosions following a U.S. strike on Caracas. No US Congress mandate, nor UN mandate. A rogue state called the US is just waging war on another nation simply at the whim of its President. Trump is the dictator not Maduro. pic.twitter.com/VVPQA1nhya — The Tradesman (@The_Tradesman1) January 3, 2026

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. pic.twitter.com/kIqfbGjOK4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Explosions, smoke rising after suspected U.S. airstrikes in Venezuela’s capital. No word yet from the U.S. government pic.twitter.com/Q900vyucKN — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

🚨🇻🇪 AIR RAID SIRENS SOUND ACROSS VENEZUELAN CAPITAL Air raid sirens are audible over Caracas following earlier explosions and rising smoke plumes. The alerts come amid speculation of possible airstrikes, with no official explanation yet provided. Source: @sentdefender https://t.co/B7GCi9Qkyf pic.twitter.com/xXbCI95cfT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Η κυβέρνηση του Καράκας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του AP να σχολιάσει τις αναφορές.