Aμερικανός αξιωματούχος επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν τη Βενεζουέλα - ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - Real.gr
Aμερικανός αξιωματούχος επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν τη Βενεζουέλα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

10:54, 03/01/2026
  • Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας, ενώ δίκτυα όπως το CBS News και το Fox News επικαλέστηκαν αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.
  • Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Καράκας. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν διακοπή ηλεκτροδότησης σε νότια περιοχή της πρωτεύουσας και ορατή στήλη καπνού.
  • Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν προβεί σε σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις, παρά τις πληροφορίες, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει στο παρελθόν την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας.
Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

 


Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

 

 

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

 

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

 

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

 

 

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Η κυβέρνηση του Καράκας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του AP να σχολιάσει τις αναφορές.

