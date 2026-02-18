Αμερικανός αξιωματούχος κατηγορεί την Κίνα ότι διεξήγαγε κρυφή υπόγεια πυρηνική δοκιμή το 2020 - Real.gr

Ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Γιού, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Χάντσον στην Ουάσινγκτον την Τρίτη (17/2), δήλωσε ότι ένας απομακρυσμένος σεισμικός σταθμός στο Καζακστάν μέτρησε μια «έκρηξη» μεγέθους 2,7 Ρίχτερ που εντοπίστηκε 720 χιλιόμετρα μακριά, στα πεδία δοκιμών Λοπ Νορ στη δυτική Κίνα, στις 22 Ιουνίου 2020.

«Έχω εξετάσει πρόσθετα δεδομένα από τότε. Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα, θα έλεγα, να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από πυρηνική έκρηξη, μια μεμονωμένη έκρηξη», δήλωσε ο Γιού, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα δεν δικαιολογούνται από εκρήξεις σε ορυχεία.

«Επίσης, τα στοιχεία δεν είναι καθόλου συμβατά με έναν σεισμό», δήλωσε ο Γιού, πρώην αναλυτής πληροφοριών και αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος κατέχει διδακτορικό στην πυρηνική μηχανική. «Είναι αυτό που θα περίμενε κανείς από μια πυρηνική δοκιμή».

Ο Οργανισμός της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, ο οποίος είναι αρμόδιος με την ανίχνευση εκρήξεων πυρηνικών δοκιμών, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα τον ισχυρισμό του Γιού.

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο ισχυρισμός περί διεξαγωγής πυρηνικής δοκιμής από την Κίνα είναι εντελώς αβάσιμος και μια προσπάθεια «να κατασκευαστούν δικαιολογίες για την επανέναρξη» των πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ.

«Πρόκειται για πολιτική χειραγώγηση που στοχεύει στην επιδίωξη πυρηνικής ηγεμονίας και στην αποφυγή ανάληψης ευθυνών για τον πυρηνικό αφοπλισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας Λιού Πενγκιού σε ανακοίνωσή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη δέσμευση των πέντε κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα για την αποχή από πυρηνικές δοκιμές, να τηρήσουν την παγκόσμια συναίνεση κατά των πυρηνικών δοκιμών και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση του διεθνούς καθεστώτος πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης», πρόσθεσε ο Λιού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Κίνα να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για μια συμφωνία αντικατάστασης της Νέας START, της τελευταίας συμφωνίας περιορισμού των στρατηγικών πυρηνικών όπλων ΗΠΑ-Ρωσίας, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

Η λήξη της συνθήκης έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Η Κίνα αρνείται

Η Κίνα, η οποία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει επικυρώσει τη διεθνή συνθήκη του 1996 που απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές, αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε υπόγεια πυρηνική δοκιμή. Η τελευταία της επίσημη υπόγεια δοκιμή χρονολογείται από το 1996.

Ο σεισμικός σταθμός PS23 στο Καζακστάν αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης που λειτουργεί από τον Οργανισμό Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO).

Ο εκτελεστικός γραμματέας του οργανισμού, Ρόμπερτ Φλόιντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο σταθμός PS23 κατέγραψε δύο πολύ μικρά σεισμικά γεγονότα σε απόσταση 12 δευτερολέπτων μεταξύ τους στις 22 Ιουνίου 2020.

Το σύστημα παρακολούθησης του CTBTO μπορεί να ανιχνεύσει «γεγονότα» που συνάδουν με εκρήξεις πυρηνικών δοκιμών με αποδόσεις 551 τόνων TNT ή περισσότερων, είπε.

«Αυτά τα δύο συμβάντα ήταν πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, μόνο με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η αιτία αυτών των συμβάντων με βεβαιότητα», δήλωσε ο Φλόιντ.

Ο Γιο είπε ότι η Κίνα προσπάθησε να αποκρύψει τη δοκιμή χρησιμοποιώντας μια μέθοδο γνωστή ως «αποσύνδεση», κατά την οποία η η βόμβα πυροδοτείται μέσα σε έναν μεγάλο υπόγειο θάλαμο για να μειωθεί το μέγεθος των κρουστικών κυμάτων που στέλνει μέσω του περιβάλλοντος βράχου.

Όπως και η Κίνα, οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και οι δύο χώρες υποχρεούνται να τηρούν τη συμφωνία.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την τελευταία υπόγεια πυρηνική δοκιμή τους το 1992 και βασίζονται σε ένα πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία και προσομοιώσεις υπερυπολογιστών για να διασφαλίσουν ότι οι πυρηνικές κεφαλές τους λειτουργούν σωστά.

Η Κίνα απέρριψε την έκκληση του Τραμπ να διαπραγματευτεί μια τριμερή συνθήκη που θα αντικαταστήσει τη Νέα START, υποστηρίζοντας ότι το στρατηγικό πυρηνικό της οπλοστάσιο είναι πολύ πιο περιορισμένο από εκείνο της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων στον κόσμο.

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι ο κινεζικός στρατός διαθέτει πλέον περισσότερες από 600 επιχειρησιακές κεφαλές και πραγματοποιεί μια σημαντική επέκταση της στρατηγικής πυρηνικής του δύναμης, προβλέποντας ότι το Πεκίνο θα διαθέτει περισσότερες από 1.000 κεφαλές έως το 2030.