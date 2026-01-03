Αμερικανός γερουσιαστής: Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ - Τελείωσε η στρατιωτική επιχείρηση - Real.gr

Ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις για να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να δικαστεί στις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

«(Ο Ρούμπιο) προβλέπει πως δεν υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», έγραψε ο Λι στο X ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, όπως είπε.

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο – Μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»