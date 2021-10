Αμερικανός αξιωματούχος: Ο Μπάιντεν θα προειδοποιήσει τον Ερντογάν να μην προκαλεί «κρίσεις» - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ο τούρκος πρόεδρος ακύρωσε in extremis τη Δευτέρα την απέλαση δέκα δυτικών πρεσβευτών που είχε διατάξει — των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Νέας Ζηλανδίας. Οι δέκα διπλωμάτες παρενέβησαν δημόσια τη 18η Οκτωβρίου υπέρ του μαικήνα και επιχειρηματία Οσμάν Καβαλά, που παραμένει φυλακισμένος εδώ και τέσσερα χρόνια χωρίς να έχει καταδικαστεί, ζητώντας «δίκαιη και ταχεία διευθέτηση» της υπόθεσης, κάτι που ο αρχηγός του τουρκικού κράτους χαρακτήρισε «απρεπές» και «βαριά προσβολή».

«Ασφαλώς ο (σ.σ. αμερικανός) πρόεδρος θα επισημάνει πως πρέπει να βρούμε τρόπο να αποφεύγουμε κρίσεις όπως αυτή στο μέλλον, καθώς κι ότι οι σπασμωδικές ενέργειες δεν πρόκειται να ωφελήσουν την εταιρική σχέση και τη συμμαχία ΗΠΑ-Τουρκίας», είπε ο αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση δεν θα γινόταν αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε προχωρήσει στην απέλαση του αμερικανού πρεσβευτή. Όμως, πρόσθεσε, το θέμα αυτό επιλύθηκε, προς το παρόν τουλάχιστον.

Ο Τζο Μπάιντεν, που αντάλλαξε σύντομο χαιρετισμό με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες, κατά την έναρξη των εργασιών της G20, σκοπεύει επίσης να συζητήσει μαζί του το αίτημα για την αγορά 40 μαχητικών F-16 και πακέτα εκσυγχρονισμού άλλων 80 που έχει ήδη στον στόλο της η τουρκική Πολεμική Αεροπορία, τη διμερή σχέση στο πεδίο της άμυνας, καθώς και περιφερειακά ζητήματα, ιδίως τις κρίσεις στη Συρία και τη Λιβύη, όπου οι θέσεις των δύο χωρών έχουν μεγάλες αποκλίσεις.

