Άμπου Ντάμπι: Άγριο συμπλοκή σε εστιατόριο ανάμεσα σε Γεωργιανούς βουλευτές και πολίτη - ΒΙΝΤΕΟ

Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου στο οποίο είχαν καταλύσει έγιναν αντιληπτοί από Γεωργιανό πολίτη που διαμένει μόνιμα στα Εμιράτα. Ο πολίτης τους προσέγγισε με το κινητό του να καταγράφει την στιγμή ρωτώντας τους: «Τι έχετε να πείτε για όσα έγιναν εχθές στο Μπατούμι; Τι λέτε για τον βασανισμό διαδηλωτών στην Τιφλίδα;».

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Sanikidze να απαντά: «Eίσαι και μεγάλος άνθρωπος φύγε...» και να χτυπά πετώντας στο πάτωμα το κινητό του πολίτη.

Η κίνηση αυτή εξόργισε τον Lasha Gabitashvili (πολίτη) ο οποίος τους ακολούθησε μέχρι τον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου με τον ίδιο αλλά και τους βουλευτές να ανταλλάσουν ύβρεις για αρκετά δευτερόλεπτα… Ο πολίτης αποφάσισε να δημοσιεύσει το πρώτο από τα δύο βίντεο δείχνοντας την αδιαφορία με την οποία κινούνται όσοι υποστηρίζουν την «στροφή προς την Μόσχα» όπως χαρακτηρίζεται η πολιτική κρίση που εδώ και μήνες βιώνει η Γεωργία με μαζικές διαδηλώσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα και ασύμμετρη αστυνομική βία.

What happened in Dubai? step-by-step:

GD leaders Irakli Zarkua and Viktor Sanikidze went on vacation to Dubai, likely to attend Coldplay’s concert. A Georgian citizen, Lasha Gabitashvili, accidentally encountered them while they were having lunch and asked if they were aware of… pic.twitter.com/0owbe2GaBM