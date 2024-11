Αμπχαζία: Επεισόδια σημειώθηκαν σε διαδήλωση κατά οικονομικής συμφωνίας με τη Μόσχα

Οι διαδηλωτές διέλυσαν τμήμα της περίφραξης γύρω από το κτίριο, με τη βοήθεια φορτηγού, και πέταξαν αυγά και πλαστικά μπουκάλια στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι δυνάμεις της τάξης ανταπάντησαν με ρίψη δακρυγόνων, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου κατά την οποία επρόκειτο σήμερα να εξεταστεί η επικύρωση αναβλήθηκε μετά τις ταραχές, χωρίς ωστόσο αυτό να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από το σημείο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Διαδηλωτές είχαν ήδη αποκλείσει αυτή την εβδομάδα για κάποιες ώρες γέφυρες γύρω από το Σουχούμι, μια πόλη περίπου 65.000 κατοίκων, ύστερα από τη σύλληψη πέντε προσώπων που αντιτάσσονταν στη συμφωνία με τη Μόσχα και που τελικά αφέθηκαν ελεύθερα.

In 2008, Russians invaded Georgia and managed to occupy 20% of the country, the area of Abkhazia being part of that.

After 16 years of Russians looting the territory of Abkhazia, residents have had enough.

Protesters are storming the Abkhazian parliament. pic.twitter.com/r49Q4p7dSy