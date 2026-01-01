Άμστερνταμ: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
08:11, 01/01/2026
Άμστερνταμ: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας – ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/REMKO DE WAAL

Σύνοψη από το

  • Η φωτιά στην ιστορική εκκλησία Vondelkerk του Άμστερνταμ ξεκίνησε από τον πύργο, ο οποίος κατέρρευσε και προσγειώθηκε στη μέση της εκκλησίας, προκαλώντας νέες καταστροφές.
  • Εικάζεται ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό από «συμμορίες νέων με πυροτεχνήματα».
  • Η εκκλησία, που χρονολογείται από το 1884, είναι ένα ιστορικό κτίριο κατασκευασμένο από ξύλο, γεγονός που την καθιστά «πολύ εύκολο να καεί».
Ο νεογοτθικός ναός Vondelkerk που δεσπόζει επί 154 χρόνια στο Άμστερνταμ, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς και κατέρρευσε εντελώς τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Εικάζεται ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό από «συμμορίες νέων με πυροτεχνήματα».

 

«Η φωτιά ξεκίνησε από τον πύργο που κατέρρευσε και προσγειώθηκε στη μέση της εκκλησίας, προκαλώντας νέες καταστροφές. Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», είπε χαρακτηριστικά πυροσβέστης.

 

