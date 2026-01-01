Άμστερνταμ: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο νεογοτθικός ναός Vondelkerk που δεσπόζει επί 154 χρόνια στο Άμστερνταμ, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς και κατέρρευσε εντελώς τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Εικάζεται ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό από «συμμορίες νέων με πυροτεχνήματα».

«Η φωτιά ξεκίνησε από τον πύργο που κατέρρευσε και προσγειώθηκε στη μέση της εκκλησίας, προκαλώντας νέες καταστροφές. Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», είπε χαρακτηριστικά πυροσβέστης.