Άμστερνταμ: Κατέρρευσε μέσα σε φλόγες ο πύργος ιστορικής εκκλησίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

- Η φωτιά στην ιστορική εκκλησία Vondelkerk του Άμστερνταμ ξεκίνησε από τον πύργο, ο οποίος κατέρρευσε και προσγειώθηκε στη μέση της εκκλησίας, προκαλώντας νέες καταστροφές.
- Εικάζεται ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό από «συμμορίες νέων με πυροτεχνήματα».
- Η εκκλησία, που χρονολογείται από το 1884, είναι ένα ιστορικό κτίριο κατασκευασμένο από ξύλο, γεγονός που την καθιστά «πολύ εύκολο να καεί».
«Η φωτιά ξεκίνησε από τον πύργο που κατέρρευσε και προσγειώθηκε στη μέση της εκκλησίας, προκαλώντας νέες καταστροφές. Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», είπε χαρακτηριστικά πυροσβέστης.
